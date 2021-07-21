Маньяки, которых ищут до сих пор

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 14:10 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

3 марта, после 17 лет заключения, на свободу вышел так называемый «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Он на протяжении четырех лет держал в подземном бункере двух девушек, а освободившись, в интервью обещал «заняться» одной из жертв. Эта история шокирует так же сильно, как и сам факт того, что преступник, совершивший такое, пусть и отбыл наказание, но вышел на свободу. И благо, за ним хотя бы наблюдают. В отличие от множества серийных убийц, которые не пойманы или неизвестны по сей день. «Аргументы недели» расскажут о самых опасных из них.

ОРСКИЙ МАНЬЯК

Валерий Андреев, более известный как «Орский маньяк», входит в десятку самых опасных преступников, которых ищет МВД, а также возглавляет список самых разыскиваемых лиц Интерпола. Он насиловал, истязал и убивал девушек (преимущественно молодых) в Оренбургской области с 2006 по 2012 годы. Его предварительно обвиняют не менее чем в 7 убийствах женщин, но следствие подозревает, что он причастен к убийству более 100 человек.



Следствие вышло на орского маньяка в 2012 году, когда удалось установить, что 18-летняя Ольга Журавлева, исчезнувшая в конце июня, накануне смерти села в машину дальнобойщика и примерного семьянина Валерия Андреева. Вот только… допросив подозреваемого, его отпустили. Он был хладнокровен, спокойно отвечал на вопросы и не вел себя подозрительно от слова совсем. Через несколько дней, проверив его гараж и машину, оперативники обнаружили там ножи, отвертки, следы спермы, а также замытые пятна крови и генетические материалы как минимум семи убитых женщин. Вот только «брать» маньяка было поздно – он сбежал. По словам друзей, коллег и родственников, Андреев располагал к себе, все отзывались о нем положительно, но… отмечали и странности: многие коллеги говорили, что с середины двухтысячных он стал менее общительным, дистанцировался от окружающих и даже во время дальних рейсов предпочитал работать не только без напарника, но и вне караванов. Также его друзья-водители были уверены: он пользуется услугами проституток. Они часто видели в его машине презервативы, женское нижнее белье или аксессуары, а также ювелирные украшения.



Местонахождение Андреева следствию неизвестно до сих пор. В последний раз его опознали в марте 2021 в подмосковном Одинцово. За помощь в поимке Андреева МВД обещает награду в 1 млн рублей, губернатор Оренбургской области также обещает выплатить за содействие 500 тысяч.





ТЮМЕНСКИЙ ПЕДОФИЛ



Этот мужчина, предположительно 40-45 лет, похитил как минимум двух мальчиков и шестерых девочек в возрасте от 8 до 12 лет в Тюмени и ее окрестностях с 1977 по 2010 год. Все дети пропали среди белого дня при большом скоплении людей. Чаще всего на пути в школу/в секцию или домой. Маньяка никто не мог описать четко, хотя очевидцы отмечали, что видели некого мужчину вместе с пропавшими детьми накануне. Также он никогда не оставлял улик.



Долгое время пропажу детей не связывали между собой, пока в 2010 году не исчезла двенадцатилетняя Аня Анисимова, которую искали более тысячи волонтеров. Именно ее похищение приехал расследовать научный консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета России из Санкт-Петербурга Дмитрий Кирюхин. И именно он заметил схожие обстоятельства в делах о пропаже еще некоторых детей. Их судьба до сих пор неизвестна. Как и судьба маньяка. Но кое-какие факты о нем выяснить все-таки удалось.





Кирюхин уверен, что у маньяка положительный имидж, есть личный автотранспорт, он не был судим, скорее всего находится в разводе, а также с большой вероятностью имеет техническую специальность, так как именно техники склонны к детальному планированию.



Но и это, судя по тому, что маньяк все еще на свободе, помогает мало. Дело уже достигло 100 томов, по нему допросили более 1000 человек.



Также есть вероятность, что мужчина совершил еще одно похищение в 2014 году, но следствие это дело с другими связывать не стало, а завело отдельное – по статье убийство. Несмотря на то, что ребенок пропал при похожих обстоятельствах.



ДАНИЛОВСКИЙ МАНЬЯК / МАНЬЯК С МУТНЫМИ ГЛАЗАМИ



В период с 2004 по 2007 год некий мужчина, одной из самых ярких черт которого, по словам свидетелей, стал затуманенный взгляд, изнасиловал и убил не менее 7 женщин в городе Череповец. Свое первое прозвище он получил, потому что 3 убийства были совершены на заброшенной стройке на улице Данилова. Также следствие не отрицает его возможную причастность к серии убийств девушек в 1999-2003 годах, а также к убийству женщины по имени Елена в 2010 году.





Только на 2008 год объем уголовного дела насчитывал 18 томов, а допрошены были около 1200 человек. И это приносило свои плоды. Например, после допроса учеников и учителей коррекционной школы, расположенной рядом с одним из мест преступлений, стало известно, что многие из них сталкивались с мужчиной с мутными глазами, который рисовал на стенах школы порнографические картины. Такие же были найдены на местах преступлений.



А еще он сам делал удавки, чтобы не опознали в магазинах, тщательно планировал преступления и никогда не оставлял следов. Несмотря на неуловимость и скрупулёзность преступника, следователям с помощью свидетелей удалось составить его фоторобот, и даже получить ДНК, вот только… его все еще не могут найти. За помощь в поимке маньяка мэрия Череповца объявила вознаграждение в 1 млн рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости