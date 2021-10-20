В Магаданской области закроют предприятия, на которых менее 60% привитых

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20 октября 2021, 09:54 Источник: РИА Новости

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников. Об этом сообщил сегодня губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как требовало постановление главного санитарного врача области, до 15 сентября должны быть привиты обоими компонентами вакцины не менее 60% работников ряда отраслей: торговли, сферы услуг, транспорта, здравоохранения, ЖКХ.

По словам Носова, меры о временной приостановке деятельности коснутся не целиком отраслей, а лишь отдельных предприятий и учреждений, в которых не выполнены планы вакцинации сотрудников. Губернатор сообщил также о намерении ввести в области QR-коды для переболевших и вакцинированных. «Делать это нужно своевременно, можно сказать по-другому – аж бегом. Потому что не хотелось бы доводить ситуацию до критической»,- заключил Носов.

Напомним, сегодня президент Путин на заседании с правительством обсудит ситуацию с коронавирусом.

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