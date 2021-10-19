Врач Болибок считает, что в случае объявления выходных в РФ с 30 октября следует закрыть все развлекательные заведения

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19 октября 2021, 20:00

тесты на COVID-19, pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обратиться к главе страны Владимиру Путину с просьбой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Данную идею Татьяна Голикова выдвинула из-за текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа на территории РФ.

Владимир Болибок в беседе с RT назвал подобное решение правильным, учитывая тот факт, что ноябрьские праздники совпадают с каникулами в школах. Врач, однако, полагает, что в нерабочие дни следует закрыть все развлекательные заведения. Более того, он предложил рассмотреть возможность ограничения "транспортной составляющей" с 30 октября по 7 ноября.

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