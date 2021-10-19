Вирусологи Аграновский и Альтштейн поддержали предложение ввести нерабочие дни в РФ из-за COVID-19

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19 октября 2021, 19:12

тест на COVID-19, pixabay.com

Вирусологи Алексей Аграновский и Анатолий Альтштейн прокомментировали в разговоре с журналистами предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России из-за ситуации с COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский выразил мнение, что данная мера не решит проблему кардинально, однако позволит предотвратить "коллапс системы здравоохранения". Недолгий отпуск позволит снизить уровень заболеваемости в стране и поможет сгладить пик пандемии. По словам вирусолога, однако, единственным кардинальным средством улучшить ситуацию с COVID-19 является вакцинация.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с RT в свою очередь отметил, что относится к подобной инициативе "нормально", если она будет сопровождаться проведением вакцинации, а также, если непривитым гражданам "ухудшат доступ ко всяким увеселениям".

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