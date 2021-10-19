Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 16:49 Источник: Сайт Сергея Собянина

москвичи в масках, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 19 октября, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице Российской Федерации из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин заявил, что в сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости коронавирусом. Количество выявляемых случаев заражения в столице по сравнению с августом текущего года увеличилось в 4 раза — до 42 тысяч случаев в неделю. Более того, ежедневно растет число госпитализаций.

По словам мэра Москвы, в сложившейся ситуации необходимо принять срочные меры для защиты старшего поколения и прочих уязвимых категорий горожан.

Собянин заметил, что, в частности, с 25 октября до 25 февраля следующего года года москвичи в возрасте старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут вновь соблюдать домашний режим. Ограничиваться не будут прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Градоначальник также обязал работодателей перевести на дистанционный режим с 25 октября по 25 февраля 2022 года не менее 30% от общего числа сотрудников. В первую очередь на удаленку рекомендуется отправить людей, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не переболели коронавирусом или находятся в зоне риска.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости