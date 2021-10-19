Аргументы Недели Общество 13+

Мурашко заявил, что число беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом

, 15:48 Источник: РИА "Новости"

Мурашко заявил, что число беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом
беременная женщина, pixabay.com

Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что по сравнению с прошлым годом количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза.

Михаил Мурашко заметил в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ, что в настоящий момент наблюдается большее количество пациенток с COVID-19 из числа беременных. Количество будущих матерей, которым необходима реанимационная защита, возросло в два раза по сравнению с 2020 годом.

Руководитель Минздрава подчеркнул, что беременным женщинам важно пройти вакцинацию для профилактики коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью