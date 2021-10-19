Мурашко заявил, что число беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом

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19 октября 2021, 15:48 Источник: РИА "Новости"

беременная женщина, pixabay.com

Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что по сравнению с прошлым годом количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза.

Михаил Мурашко заметил в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ, что в настоящий момент наблюдается большее количество пациенток с COVID-19 из числа беременных. Количество будущих матерей, которым необходима реанимационная защита, возросло в два раза по сравнению с 2020 годом.

Руководитель Минздрава подчеркнул, что беременным женщинам важно пройти вакцинацию для профилактики коронавирусной инфекции.

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