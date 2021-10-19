Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.
В рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова отметила, что необходимо будет обеспечить контроль за соблюдением гражданами всех ограничительных мероприятий.
По словам вице-премьера, речь идет не только о тех мерах, которые были "традиционно приняты", но и о тех, которые будут введены в ближайшие дни.
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