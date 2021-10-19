Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

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19 октября 2021, 15:34 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

В рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова отметила, что необходимо будет обеспечить контроль за соблюдением гражданами всех ограничительных мероприятий.

По словам вице-премьера, речь идет не только о тех мерах, которые были "традиционно приняты", но и о тех, которые будут введены в ближайшие дни.

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