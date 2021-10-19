Мишустин поручил Голиковой подготовить все предложения по борьбе с COVID-19 для совещания у Путина
19 октября 2021, 14:34
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить все предложения по борьбе с коронавирусом для совещания у президента РФ Владимира Путина.
Совещание у главы государства пройдет в среду. Татьяна Голикова думает, что необходимо с 30 октября по 7 ноября объявить нерабочими днями, а для ряда регионов - с 23 октября.
Вице-премьер попросила главу правительства поддержать предлагаемые меры с учетом анализа эпидситуации. Голикова предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.
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