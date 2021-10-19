Губернатор Курской области предложил дифференцировать штрафы за нарушение ПДД
19 октября 2021, 16:17
Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен зависеть от платежеспособности населения конкретного региона. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Выступая сегодня на президиуме Госсовета по транспортной стратегии РФ до 2030 года, Старовойт посетовал: «В столицах штраф в 1000 рублей иногда воспринимается просто как право нарушить правило дорожного движения». В регионах ситуация отличается кардинально. Поэтому губернатор предложил закрепить за субъектами Российской Федерации право разработки собственных систем административных штрафов за нарушений ПДД. Они должны учитывать платежеспособность населения конкретного региона.
Ранее сообщалось, что за год долги россиян по дорожным штрафам выросли почти на миллиард рублей.
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