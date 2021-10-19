Губернатор Курской области предложил дифференцировать штрафы за нарушение ПДД

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 16:17

Роман Старовойт, Kremlin Pool/globallookpress.com

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен зависеть от платежеспособности населения конкретного региона. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Выступая сегодня на президиуме Госсовета по транспортной стратегии РФ до 2030 года, Старовойт посетовал: «В столицах штраф в 1000 рублей иногда воспринимается просто как право нарушить правило дорожного движения». В регионах ситуация отличается кардинально. Поэтому губернатор предложил закрепить за субъектами Российской Федерации право разработки собственных систем административных штрафов за нарушений ПДД. Они должны учитывать платежеспособность населения конкретного региона.

Ранее сообщалось, что за год долги россиян по дорожным штрафам выросли почти на миллиард рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости