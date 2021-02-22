Долги россиян по дорожным штрафам за год выросли почти на 1 млрд рублей

В России суммарный долг по штрафам ГИБДД в 2020 году вырос почти на 1 млрд рублей и сейчас составляет до 11,3 млрд рублей.
Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов. На начало 2020 года эта сумма составляла 10,4 млрд рублей. По данным ведомства, в производстве приставов было свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов. Средняя сумма долга по штрафам составила более 830 рублей.
Подавляющее большинство штрафов связано с превышением скорости, нарушением правил разметки и проездом на красный свет.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян по кредитам выросла более чем на 27 млрд рублей.
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