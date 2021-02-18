Задолженность россиян по кредитам выросла более чем на 27 млрд рублей

Россияне нарастили просроченную задолженность в кредитном портфеле в январе на 27,3 млрд рублей, в корпоративном кредитном портфеле она выросла на 16,3 млрд рублей.
По данным Банка России, рост просроченной задолженности по розничным кредитам оказался выше среднемесячного роста прошлого года на 1,6%.
Тем не менее, в ЦБ отмечают, что спрос на новые реструктуризации со стороны малого и среднего предпринимательства (МСП), а также населения снижается. Это говорит о постепенной нормализации ситуации у заемщиков.
Ранее сообщалось, что минимальный доход должников хотят защитить на законодательном уровне.
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