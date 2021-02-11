Минимальный доход должников хотят защитить на законодательном уровне

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11 февраля 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Доход в размере прожиточного минимума будет защищен от взыскания за долги.

Соответствующая инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Предлагается включить в него ежемесячный доход должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Один из авторов инициативы, депутат Сергей Неверов считает, что на практике возникает ситуация, когда после взыскания долга человеку просто не на что жить.

Ранее сообщалось, что россиян будут снова штрафовать за долги по коммунальным платежам.