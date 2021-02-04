Россиян будут снова штрафовать за долги по коммунальным платежам

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4 февраля 2021, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за масштабной пандемии весной 2020 года был введён мораторий на штрафные наказания за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. С февраля текущего года срок ограничения закончился.



Эксперты уверены, что управляющие компании поддержат возврат штрафов, так как многие россияне, по их мнению, «расслабились» в период пандемии и перестали платить за услуги. Ранее операторам, энергетическим компаниям, поставляющим ресурсы, было запрещено останавливать оказание коммунальных услуг.



Сейчас, если владелец жилья не может внести полный объём оплаты, он вправе подать заявление в управляющую компанию о предоставлении рассрочки.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный указал на необходимость сохранения социального равновесия. Важно «держать руку на пульсе», так как люди в материальном плане очень сильно пострадали. Нельзя допускать, чтобы работающие россияне находились в состоянии нищеты, и все доходы тратили на коммунальные платежи.



Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева уверена, что вводить мораторий на штрафы не нужно было изначально. Он позволил россиянам полностью прекратить платежи. Более грамотной помощью может стать субсидия. Это конкретная мера поддержки и зависит от уровня дохода граждан. Из-за скопившихся долгов коммунальные компании терпят значительные убытки.



