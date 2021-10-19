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Попова: ухудшение ситуации с COVID-19 в ряде регионов связано с введением ограничительных мер не в полном объеме

, 15:41 Источник: РИА "Новости"

Попова: ухудшение ситуации с COVID-19 в ряде регионов связано с введением ограничительных мер не в полном объеме
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 19 октября, заявила, что в ведомстве видят тенденцию осложнения эпидситуации в российских регионах, где не полностью принимаются ограничительные меры.

Анна Попова также уточнила, что фиксируется четкая тенденция осложнения эпидемиологической ситуации в тех регионах Российской Федерации, где есть рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет – там не всегда принимаются ограничительные меры в полном объеме.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

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Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

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