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Мурашко заявил, что ни в одном регионе РФ нет проблем с вакцинами

, 15:21 Источник: ТАСС

Мурашко заявил, что ни в одном регионе РФ нет проблем с вакцинами
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах страны достаточно вакцин против коронавируса нового типа. В РФ работают более 15 тысяч прививочных пунктов.

Михаил Мурашко в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом нового типа во вторник, 19 октября, подчеркнул, что затруднений с количеством вакцин в настоящий момент не испытывает ни один регион страны.

Глава Минздрава также заметил, что работа по вакцинации в РФ активизировалась. По словам руководителя ведомства, "хорошие темпы" в этом смысле наблюдаются в 55 регионах России.

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