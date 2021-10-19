Онищенко заявил о необходимости прививать всех детей-детсадовцев и школьников от гриппа и от COVID-19

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19 октября 2021, 13:54 Источник: РИА Новости

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Детей необходимо начать прививать от коронавирусной инфекции COVID-19 сразу после завершения испытаний вакцины. Испытания вакцины от коронавируса для детей сейчас проходит препарат центра имени Гамалеи.

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко во вторник заявил о необходимости вакцинирования детей, которые учатся в школах, и тех, которые ходят в детсады, от гриппа и после окончания испытаний гамалеевской вакцины от COVID-19.

"Нам нужно провести две кампании - против гриппа и коронавируса",- цитирует РИА Новости Онищенко. Он уверен, что вакцина "эффективна и на взрослых, и на детях". Онищенко раскрыл отличия "Спутника V" для взрослых и детей. В препарате для детей меньше антигена.

Как отметил Онищенко, коронавирус начал со взрослого населения, но он постепенно заходит на среднее поколение и на детей.

Он подчеркнул, что если Минздрав РФ даст все разрешительные документы на вакцинацию детей от коронавируса, потому что это очень ответственная миссия, и та регистрация, которая сегодня идёт, она должна пройти все этапы."

Бывший глава Роспотребнадзора уточнил, что детей необходимо прививать от COVID-19 через месяц после прививки от гриппа.

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