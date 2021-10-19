На Камчатке дети заражаются ковидом в три раза чаще, чем в среднем по стране

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19 октября 2021, 14:10 Источник: ИА «Кам 24»

Фото: pixabay.com

По информации Роспотребнадзора, на Камчатке дети инфицируются ковидом в три раза чаще, чем в среднем по стране. Общий показатель заболеваемости в регионе тоже выше общероссийского.

Чем вызвана такая особенность поведения вируса на территории Камчатского края, неизвестно, но согласно статистике, которую ведет региональное управление Роспотребнадзора, доля детей среди инфицированных составляет на сегодняшний день почти 20%.

Заместитель главного санитарного врача Камчатки Алла Косенко заявила, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается неблагополучной. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения составляет 6562 человека и на 20% превосходит среднероссийский. Сохраняется высокая летальность — умирает порядка 2% заболевших. Чаще всего, по словам Косенко, заболевают люди трудоспособного возраста. Наибольшая доля среди зараженных — это работники образования, коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения и общественного питания.

Напомним, по данным оперштаба, опубликованным во вторник, в России за сутки выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом.

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