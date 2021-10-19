Оперштаб сообщил о 33 740 новых случаях заражения за сутки COVID-19

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19 октября 2021, 12:17

фото: pixabay.com

Оперштаб во вторник привел обновленную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. За последние сутки выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом.



Новые заражения диагностированы в 85 регионах РФ. В Москве 5 700 случаев, в Санкт-Петербурге - 3 220 заболевших. В Московской области 2 955 новых случаев. В Подмосковье - максимальное число новых заболевших за пандемию.

Накануне оперштаб сообщал о максимуме заражений за сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 060 752 случаев ковида.

Скончались за последние 24 часа 1 015 человек, у которых ковид был подтвержден. Больше всего летальных исходов в Москве - 73, в Санкт-Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 40.

За весь период пандемии от последствий коронавируса скончались 225 325 человек.

Выздоровели и выписаны за последние сутки 23 426 пациентов. Всего за весь период пандемии поправились 7,04 млн пациентов.

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