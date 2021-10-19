Российский кабмин утвердил правила блокировки мобильной связи в местах заключения

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19 октября 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

Колония, Maksim Konstantinov/globallook.com

Правительство России утвердило правила, по которым должны действовать органы ФСИН и сотовые операторы, если заключенные в СИЗО или колонии незаконно пользуются мобильной связью.

Ранее президент Путин подписал одобренный Совфедом закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Утвержденные сегодня правила прописывают действия ведомств, ответственных за его исполнение.

Согласно документу, если обнаружится, что заключенный пользуется мобильным телефоном, руководитель пенитенциарного учреждения в течение 24 часов должен направить сотовому оператору решение о блокировке. Не позднее трех суток после этого услуги связи по номеру абонента-нарушителя должны быть прекращены. Срок блокировки определяет руководитель колонии или СИЗО.

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