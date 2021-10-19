Российский кабмин утвердил правила блокировки мобильной связи в местах заключения

Правительство России утвердило правила, по которым должны действовать органы ФСИН и сотовые операторы, если заключенные в СИЗО или колонии незаконно пользуются мобильной связью.
Ранее президент Путин подписал одобренный Совфедом закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Утвержденные сегодня правила прописывают действия ведомств, ответственных за его исполнение.
Согласно документу, если обнаружится, что заключенный пользуется мобильным телефоном, руководитель пенитенциарного учреждения в течение 24 часов должен направить сотовому оператору решение о блокировке. Не позднее трех суток после этого услуги связи по номеру абонента-нарушителя должны быть прекращены. Срок блокировки определяет руководитель колонии или СИЗО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.