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Российский кабмин утвердил правила блокировки мобильной связи в местах заключения

, 12:59 Источник: РИА Новости

Российский кабмин утвердил правила блокировки мобильной связи в местах заключения
Колония, Maksim Konstantinov/globallook.com

Правительство России утвердило правила, по которым должны действовать органы ФСИН и сотовые операторы, если заключенные в СИЗО или колонии незаконно пользуются мобильной связью.

Ранее президент Путин подписал одобренный Совфедом закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Утвержденные сегодня правила прописывают действия ведомств, ответственных за его исполнение.

Согласно документу, если обнаружится, что заключенный пользуется мобильным телефоном, руководитель пенитенциарного учреждения в течение 24 часов должен направить сотовому оператору решение о блокировке. Не позднее трех суток после этого услуги связи по номеру абонента-нарушителя должны быть прекращены. Срок блокировки определяет руководитель колонии или СИЗО.

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