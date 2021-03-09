Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в СИЗО и тюрьмах

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9 марта 2021, 21:59

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров заключенных в СИЗО, тюрьмах и исправительных колониях. Согласно закону, операторы сотовой связи по запросу ФСИН теперь обязаны блокировать мобильные номера, которые используют на территории исправительных учреждений.

В настоящее время в местах лишения свободы заключенным запрещено пользоваться средствами связи. Но запрет часто нарушается.

Законопроект ранее приняла Госдума и Совет Федерации. Авторы законопроекта отмечали, что заключенные используют сотовую связь для мошенничества, а также других противоправных действий, таких как давление на свидетелей, и руководство находящимися на свободе участниками преступных групп.