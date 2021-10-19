В Крыму введена обязательная вакцинация для работников отдельных отраслей

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19 октября 2021, 11:48 Источник: РИА Новости

Вакцина, Nikolay Gyngazov/Globallook.com

В Крыму введена обязательная вакцинация от коронавируса для нескольких категорий работников. Об этом распорядился врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков.

В постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, перечислены сферы, работники которых должны привиться в обязательном порядке. Это образование, здравоохранение, социальное обслуживание, торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, культура. Требование касается и сотрудников гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, государственных и муниципальных служащих.

На протяжении двух с лишним недель рекорд заболеваемости коронавирусом в Крыму обновляется каждый день. Суточное число заражений составляет, по данным оперштаба, около 600 человек. Местные власти начали работу по введению системы QR-кодов на полуострове.

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