В Крыму начали подготовку к введению QR-кодов

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14 октября 2021, 20:47

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщили, что местные власти начали работу по введению системы QR-кодов из-за увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе.

«Задачу такую поставил глава республики Сергей Аксенов. Эту работу мы начинаем, находимся в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», - пояснил он в эфире телеканала "Крым-24".

Гоцанюк отметил, что ждать введения локдауна на полуострове не нужно.

Ранее сообщалось, что со следующего понедельника в Челябинской области вводится система QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Главный внештатный специалист пульмонолог регионального Министерства здравоохранения заявил, что в условиях сложившейся обстановки по коронавирусу, введение QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, обоснованы.

Также QR-коды намерены ввести в Татарстане, в Карелии, в Свердловской области и других российских регионах.

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