В Крыму начали подготовку к введению QR-кодов

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщили, что местные власти начали работу по введению системы QR-кодов из-за увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе.
«Задачу такую поставил глава республики Сергей Аксенов. Эту работу мы начинаем, находимся в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», - пояснил он в эфире телеканала "Крым-24".
Гоцанюк отметил, что ждать введения локдауна на полуострове не нужно.
Ранее сообщалось, что со следующего понедельника в Челябинской области вводится система QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Главный внештатный специалист пульмонолог регионального Министерства здравоохранения заявил, что в условиях сложившейся обстановки по коронавирусу, введение QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, обоснованы.
Также QR-коды намерены ввести в Татарстане, в Карелии, в Свердловской области и других российских регионах.
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