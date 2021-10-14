Эксперт Владимир Антонов считает, что введение QR-кодов и обязательной вакцинации обосновано

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14 октября 2021, 14:50 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

В первую очередь поставить прививку должны медики, чтобы своим примером мотивировать пациентов.

Со следующего понедельника в Челябинской области вводится использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Постановлением главного санитарного врача региона уже установлена обязательная вакцинация для южноуральцев, которые по работе постоянно контактируют с другими людьми.

Главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов отметил, что в условиях сложившейся в Челябинской области обстановки по коронавирусу, введение QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, обоснованы. Мотивировать пациентов должны врачи на собственном примере.

«Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации, это недопустимо в сегодняшнее время. Реальных и обоснованных противопоказаний для прививки очень мало, и в большинстве случаев мы настойчиво рекомендуем ее сделать», — отметил он.

По мнению Владимира Антонова, вакцинация и соблюдение всех необходимых мер профилактики заражения — единственный путь избежать локдауна.

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