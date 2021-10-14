Эксперт Владимир Антонов считает, что введение QR-кодов и обязательной вакцинации обосновано

В первую очередь поставить прививку должны медики, чтобы своим примером мотивировать пациентов.
Со следующего понедельника в Челябинской области вводится использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Постановлением главного санитарного врача региона уже установлена обязательная вакцинация для южноуральцев, которые по работе постоянно контактируют с другими людьми.
Главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов отметил, что в условиях сложившейся в Челябинской области обстановки по коронавирусу, введение QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, обоснованы. Мотивировать пациентов должны врачи на собственном примере.
«Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации, это недопустимо в сегодняшнее время. Реальных и обоснованных противопоказаний для прививки очень мало, и в большинстве случаев мы настойчиво рекомендуем ее сделать», — отметил он.
По мнению Владимира Антонова, вакцинация и соблюдение всех необходимых мер профилактики заражения — единственный путь избежать локдауна.
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