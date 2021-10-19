На дорогах Москвы начали тестировать видеокамеры нового типа

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19 октября 2021, 10:36 Источник: Autonews

Автомобиль ДПС, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

На московских дорогах начались испытания камер нового типа. Они вмонтированы в полицейские «мигалки» и могут фиксировать нарушения ПДД в потоке автомобилей, а также неоплату парковки.

Заказчик разработки — ГИБДД. Пока новые камеры установлены на автомобилях Центра организации дорожного движения Москвы и работают в тестовом режиме. Умеют они, по словам разработчиков, многое. Четырехмерная конструкция позволяет сканировать обстановку на дороге на 360 градусов. Работает она и при движении патрульного автомобиля, и в припаркованном состоянии.

Камера может фиксировать почти все виды нарушений, в том числе неправильные развороты и перестроения, стоянку под запрещающим знаком. Кроме того, она умеет вычислять машины с неоплаченной парковкой. Еще одна возможность устройства, которая может стать очень востребованной: проверка попавших в ее видимость автомобилей по базам розыска.

«Если злоумышленник угонит машину и снимет с нее регистрационные номера, камера все равно сможет определить марку и модель. То есть она будет понимать, что именно такое транспортное средство проехало по конкретному адресу в определенный момент времени»,— рассказал представитель компании-разработчика «Технологии распознавания» Сергей Кусов.

О планах установки умных камер, встроенных в балку патрульных автомобилей, в ГИБДД говорили еще два года назад.

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