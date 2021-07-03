Президент союза виноделов назвал шантажом решение компании Moët Hennessy

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2021, 17:58 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов, считает решение прекратить поставки шампанского в Российскую Федерацию компанией Moët Hennessy шантажом. Как сообщает РБК, зарубежный коллега отправил письмо российским партнерам о решении прекратить доставку шампанского на неопределенный срок.

Леонид Попович раскритиковал документ, как «крик на пустом месте». Более того, он высказался на этот счет: «Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался».

Он также отметил, что уровень российского игристого вина не хуже импортного: «Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — добавил президент Союза виноделов.

Напомним, ранее президент Российской Федерации подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для отечественных продуктов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости