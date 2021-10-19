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Сайт Avia.pro: военные России могли атаковать системой РЭБ самолет-шпион США, подошедший к Керченскому проливу

, 10:01 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: военные России могли атаковать системой РЭБ самолет-шпион США, подошедший к Керченскому проливу
Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Военные России могли атаковать комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самолет-шпион Соединенных Штатов, подошедший к Керченскому проливу. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «несколько часов назад американская сторона вновь решила пойти на осознанную провокацию рядом с российским границами», направив в район Крыма разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

Сайт отмечает, что, судя по имеющимся сведениям, «как только борт подошел к Керченскому проливу, системы его навигации дали сбой». В процитированном материале указывается, что это может свидетельствовать о применении против самолета российского комплекса РЭБ. Предполагается, что он нарушил обмен данными между воздушным судном и системой глобального позиционирования GPS.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что США будут уничтожены Москвой, если нанесут превентивный ядерный удар по России.

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