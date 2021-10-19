В Курганской области наказали женщину, дважды сбежавшую из ковидного стационара

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19 октября 2021, 09:39 Источник: ИА KURGAN.RU

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/globallook.com

В Курганской области оштрафовали женщину, которая во время лечения в стационаре для ковидных больных дважды «сбегала» домой. Такое решение вынес суд.

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Курганской области, из больницы пациентка уходила, чтобы просто побывать дома. «Своими действиями женщина создавала угрозу распространения новой коронавирусной инфекции среди жителей Петуховского района», рассказали в ведомстве.

По факту нарушений сотрудники правоохранительных органов составили протокол о нарушении санитарного законодательства. Материалы были переданы в суд, который вынес решение оштрафовать женщину на 15 000 руб.

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом на Урале остается сложной. Власти ужесточают контроль за соблюдением санитарных норм. На этой неделе стало известно, например, что в Челябинске будут отшрафованы более 300 нарушителей масочного режима в общественном транспорте и магазинах.

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