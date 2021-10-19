Что известно о подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 07:24 Источник: СКР, РИА Новости

фото с сайта СКР

В убийстве девятилетней девочки в Вологде подозревается 40-летняя женщина. Тело пропавшего 16 октября ребенка с признаками насильственной смерти нашли в жилище женщины. Подозреваемая уехала из Вологды, и была задержана в Карелии.

По данным СКР, подозреваемую женщину 1981 года рождения нашли в Карелии.

Жители Вологды обсуждают инцидент в соцсетях. В паблике Подскажите Вологда" во "ВКонтакте" одна из жительниц города написала, что подозреваемая страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила.

По ее словам, эта женщина следила за чужими детьми после того, как ее лишили родительских прав.

Подписчица паблика рассказала, что ее старший ребенок и ребенок подозреваемой в убийстве "учились в одном классе". "Эта женщина больна на голову, у нее есть справка. Она хотела на прошлой неделе увести моих детей из садика, заявление в полицию уже написано", - рассказала жительница Вологды.

По данным издания NewsVO, жительница Вологды, подозреваемая в убийстве девочки, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По версии СКР, жительница Вологды встретила ребенка на улице 16 октября. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено в понедельник вечером в ходе производства обыска в жилище злоумышленницы, дверь в квартиру которой вскрыта с привлечением сотрудников МЧС.

По уголовному делу, поставленному на контроль Председателем Следственного комитета Российской Федерации, допрошен широкий круг свидетелей. Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости