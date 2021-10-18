Аргументы Недели Происшествия 13+

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

, 22:43 Источник: Вологда регион

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в понедельник, 18 октября, стало известно, что в Вологде обнаружили тело пропавшей в минувшую субботу девятилетней девочки. Ранее по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Согласно последней информации журналистов, которые ссылаются на руководителя поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александра Громова, умершую девочку обнаружили в квартире у цыганки по адресу Долгий переулок, дом 8 в Вологде. Известно, что дверь в жилье пришлось взламывать.

Ранее стало известно, что ребенок вышел из дома на улице Воровского утром 16 октября и не вернулся.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Экономика

Политика