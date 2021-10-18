В Вологде возбудили уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки

После исчезновения два дня назад в Вологде девятилетней девочки следственные органы возбудили уголовное дело. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 18 октября, в СУСК РФ по области.
Поиски ребенка к настоящему моменту не дали результатов, вследствие чего по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Согласно предварительным данным, утром 16 октября девятилетняя девочка вышла из дома на улице Воровского в Вологде и пропала. Следователи проверяют все версии случившегося, допрашивают местных жителей, знакомых ребенка и учителей.
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