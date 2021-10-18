Суд приговорил вымогавшую у артиста Тарзана 2 миллиона рублей женщину к пяти годам колонии

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18 октября 2021, 22:55 Источник: пресс-служба московских судов

Тарзан, Gennadii Sergeev/Russian Look

Таганский суд Москвы признал Антонину Саввидис виновной в вымогательстве у знаменитого артиста Тарзана (Сергея Глушко) двух миллионов рублей. Гражданка была приговорена к пяти годам лишения свободы.

В пресс-службе московских судов уточнили, что Антонина Саввидис будет отбывать положенное наказание в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что две гражданки вымогали у Тарзана средства за нераспространение данных, которые могли бы его опорочить. Артист обратился в полицию с заявлением о случившемся. Впоследствии одна из женщин была задержана во время передачи двух миллионов рублей, а вторая – на следующий день.

Позже Таганский суд столицы арестовал Антонину Саввидис. Ей было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

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