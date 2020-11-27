Почему Тарзан не испугался компромата вымогательниц

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27 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Alexander Keltik

В одном из московских ресторанов полиция задержала двух женщин при попытке получения двух миллионов рублей из рук шоумена Сергея Глушко. Уроженка Кубани Антонина Сввидис и студентка ГИТИС Екатерина Колисниченко потребовали с артиста крупную сумму, угрожая ему распространением в Сети видео порнографического характера.



Женщины начали переписку с Глушко в октябре. Одна из злоумышленниц сообщила артисту, что была знакома с ним более 20 лет назад и забеременела от него. Схему обогащения девушки придумали, когда вместе проживали в хостеле. Дамы ранее даже общались с пиарщиками, пытаясь выдать свою историю за правду. Но Сергей Глушко не испугался женщин и обратился в полицию.



Переписка с дамами велась от имени артиста под присмотром специалистов. На встречу со злоумышленницами артист также пошёл вод прикрытием оперативных работников. Действия женщин квалифицируются как «вымогательство в особо крупном размере». По современному законодательству им грозит от семи до 15 лет лишения свободы.



