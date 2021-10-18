В Тульской области вводят школьные каникулы с 25 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 22:03 Источник: Правительство Тульской области

школьный класс, pixabay.com

Власти Тульской области приняли решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и COVID-19.

Согласно последней информации, решение о введении каникул на заседании оперштаба в понедельник, 18 октября, озвучила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Уточняется, что в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев заражения коронавирусом была приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. Кроме того, на дистанционную форму обучения были переведены 155 классов 74 школ и 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Две школы региона сейчас работают в дистанционном режиме полностью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости