В Тульской области вводят школьные каникулы с 25 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19

Власти Тульской области приняли решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и COVID-19.
Согласно последней информации, решение о введении каникул на заседании оперштаба в понедельник, 18 октября, озвучила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Уточняется, что в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев заражения коронавирусом была приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. Кроме того, на дистанционную форму обучения были переведены 155 классов 74 школ и 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Две школы региона сейчас работают в дистанционном режиме полностью.
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