В Санкт-Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 21:13 Источник: Telegram

QR-код, pixabay.com

С 1 ноября 2021 года мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Уточняется, что с 1 ноября доступ посетителей (исключение составляют дети и подростки до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные, а также физкультурные мероприятия, где присутствуют более 40 человек, будет возможен при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации, QR-кода о перенесенном COVID-19 или же справки о наличии медотвода от вакцинации.

С 15 ноября код будет необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-клубах и прочих организациях, которые оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта, а также в концертных залах, театрах, кинотеатрах, музеях, на выставках и на официальной церемонии регистрации брака.

С 1 декабря доступ посетителей на предприятия общепита в Санкт-Петербурге будет осуществляться также при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Кроме того, с 1 ноября в Северной столице число участников массовых мероприятий, которое не требует согласования, снизят с 75 до 40 человек

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости