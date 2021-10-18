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В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для некоторых категорий граждан

, 20:03 Источник: РИА "Новости"

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для некоторых категорий граждан
вакцинация, Kay Nietfeld/dpa

В Тюменской области с 18 октября вводится обязательная вакцинация против коронавируса нового типа для некоторых категорий граждан. Такое решение принял главный государственный санитарный врач по региону.

В постановлении подчеркивается, что в настоящий момент в регионе сохраняется высокий риск распространения COVID-19, причем особенному риску заражения подвержены работники сферы услуг, образовательных учреждений, сферы здравоохранения, а также те граждане, которые по долгу службы общаются с большим количеством людей

Уточняется, что прививка против коронавирусной инфекции не является обязательной для тех, у кого имеются противопоказания.

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