Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток

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18 октября 2021, 19:43 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей в случае поездок на Дальний Восток.

Глава государства поручил рассмотреть вопросы, которые касаются увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты для возмещение части стоимости турпродукта, приобретенного россиянином для поездки в субъект РФ, входящий в состав ДФО.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 ноября текущего года.

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