Свыше 400 тысяч человек получат кешбэк на детский отдых

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14 мая 2021, 20:56 Евгений Прокофьев

Фотография: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск"

Это произойдет благодаря инициативе «Единой России», поддержанной президентом Владимиром Путиным

По информации, опубликованной на сайте регионального минобра, в мае Ростуризм запустит программу, в рамках которой родители смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь на карту "Мир". К участию в ней приглашены стационарные лагеря.

Глава ведомства Александр Кузнецов отметил: южноуральские учреждения работают над тем, чтобы подключиться к программе. Свои предложения они опубликуют на сайте мирпутешествий.рф. Кешбек не будет возвращаться за уже выкупленные путевки, так как предложение не имеет обратной силы. Родители смогут вернуть 50% за отдых детей в июле и августе.

Высоко оценила потенциал новой программы заместитель директора по развитию туризма АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Ирина Чиркова. Эксперт считает, что она будет иметь такой же успех, как и туристический кешбэк. "Мы видим в программе кешбэка на детский отдых не только возможность оздоровиться большему количеству ребят, но и воспитать туриста, любящего, знающего и ценящего родной край. У детских лагерей огромный потенциал для краеведческой и эколого-просветительской работы, и хочется надеяться, что они смогут его реализовать", - пояснила она.

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