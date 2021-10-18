Познер считает странной идею о присуждении Пересильд и Шипенко звания Героя России

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18 октября 2021, 18:29 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Познер, Anatoly Lomohov/Russian Look

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер в понедельник высказал мнение о том, достойны ли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко звания Героя России после полета на МКС.

Владимир Познер заметил, что раньше всем без исключения космонавтам за первый полет давали звание Героя Советского союза, а позже Героя России. Владимир Познер в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что в данном случае, речь идет не про космонавтов, поэтому он не очень понимает, за что давать награду.

Познер напомнил, что Пересильд и Шипенко очень хотели отправиться на МКС, поставили перед собой цель и добились ее. В какой-то степени, по мнению телеведущего, актриса и режиссер являются первооткрывателями, поскольку кино в космосе еще никто не снимал. "Но давать за это государственную награду, мне кажется странным", – заключил Владимир Познер.

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