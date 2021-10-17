Космонавт Шкаплеров рассказал о бардаке на российском сегменте МКС после съемок фильма

Космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) остался бардак после съёмок фильма «Вызов». Киноэкипаж с режиссёром Климом Шипенко, актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким вернулся в воскресенье на Землю после двухнедельного нахождения в космосе.
«Все хорошо, стало посвободнее. Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте», - поделился он.
Шкаплеров добавил, что все вещи надо разложить по местам. По словам космонавта, работы хватает.
Ранее командир МКС Том Песке рассказал, как Клим Шипенко и Юлия Пересильд адаптировались к невесомости.
17 октября в 7.35 спускаемый аппарат "Союза МС-18" с Олегом Новицким, Пересильд и Шипенко приземлился в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган (Казахстан).
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