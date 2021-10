Командир МКС Тома Песке: Шипенко и Пересильд адаптировались к космосу как «рыба к воде»

Командир Международной космической станции (МКС) Тома Песке рассказал, как участвовавшие в съемке первого художественного фильма на орбите режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд адаптировались к невесомости.

«Клим и Юлия были примером профессионализма и адаптировались к космосу как «рыба к воде». Я желаю им всего наилучшего на Земле!» - написал он в Twitter.

Песке приложил к посту фотографию Шипенко в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что космический корабль с первым в истории киноэкипажем вернулся на Землю после двух недель съемок фильма на МКС. В 7.35 спускаемый аппарат "Союза МС-18" с Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган.

C’était un plaisir d’accueillir Klim et Yulia, ils se sont adaptés comme des poissons dans l’eau. Je leur souhaite le meilleur sur Terre !



Klim and Yulia were an example of professionalism and adapted to space like fish to water. I wish them all the best on Earth! #MissionAlpha pic.twitter.com/T1rK8vBHab