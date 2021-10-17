Космический корабль с первым в истории киноэкипажем вернулся на Землю после двух недель съемок фильма на Международной космической станции. В 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстане.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю в сопровождении космонавта Олега Новицкого. Ранее экипаж проверил герметичность люков и переоделся в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2", а в 4.14 по московскому времени отчалил от МКС.
В 6.42 корабль начал торможение и приступил к сходу с орбиты. Через некоторое время над аппаратом раскрылся основной парашют, а уже 7.35 экипаж приземлился в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган.
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