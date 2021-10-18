Форум «Развитие Туристской Инфраструктуры 2021»: как Россия будет путешествовать и питаться завтра

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 17:38 Антон Дубровский, Журналист

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5–8 октября 2021 года в Москве прошел Форум регионов России «Развитие Туристской Инфраструктуры 2021». Мероприятие прошло в Крокус Экспо. Организатором форума выступил PIR Expo – самое большой в России проект для профессионалов и специалистов индустрии HoReCa.

Соорганизатором события стала Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО). ФРиО — это сообщество ключевых рестораторов и отельеров России, задачей которого является расширение сферы гостеприимства, создания стандартов и правил профессиональной и предпринимательской деятельности, объединения предприятий в одну мощную силу для решения проблем, мешающих развитию отрасли.

HoReCa (ХоРеКа) – это понятие, которым называют большое число компаний, предлагающих услуги в области гостеприимства. Эта аббревиатура расшифровывается как: Ho — Hotel; Re — Restaurant; Ca — Catering/Cafe. Проще говоря, это общее имя для предприятий сферы обслуживания, начиная с обычных вопросов питания, заканчивая услугами гостиничного сегмента. Образцы компаний ХоРеКа – это кафе возле гостиницы; ресторан на территории отеля, кафе, ресторан. Именно это и называется индустрией гостеприимства. Отечественным вариантом расшифровки этого названия можно назвать общепит или гостинично-ресторанный бизнес.

Область horeca – одна из самых сложных в бизнесе. Из-за непостоянства экономики, непродуманности действий руководителей и наличия непрофессионализма в работе персонала, рестораны и гостиницы часто прогорают в своем деле. Впрочем, даже учитывая это, на рынке возникает множество новых проектов.

Каждый год форум «Развитие Туристской Инфраструктуры» собирает в одном пространстве главных поставщиков и производителей продукции, услуг и решений для представителей индустрии гостеприимства, а также отельеров и рестораторов России и стран СНГ.

Выставка стала исключительным местом для дискуссий федерального уровня и решения задач роста инфраструктуры туризма в масштабе нашей страны, в которой приняли участия как представители бизнес-сообщества, так и представители власти.

Представители индустрии рассмотрели привлекательность и перспективы вложения средств в сервисные апартаменты, апарт-отели, рекреационные комплексы и малые средства размещения, а также объекты размещения в усадьбах и исторических зданиях.

На Форуме было заключено множество важных соглашений о совместной деятельности в сфере развития внутреннего туризма.

Вот как прокомментировала это событие Елена Меркулова - организатор Форума регионов России «Развитие Туристской Инфраструктуры», со-основатель и генеральный директор Информационного проекта PIR Expo:

«Форум регионов России - единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием представителей федеральных, региональных властей и бизнеса. В Форуме принимали участие представители Ростуризма, Минстроя РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, главы субъектов РФ, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы. Впервые за многолетнюю историю выставки гостеприимства PIR Expo мы решили помимо представителей отраслевого бизнес-сообщества подключить и государственные органы. Это дало возможность участникам форума напрямую вести переговоры с чиновниками, а также расширить сеть региональных контактов. В рамках Форума были подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма. Тематика форума разнообразна: федеральные и региональные программы развития туристской инфраструктуры, инвестиционный потенциал отрасли, развитие российской региональной кухни и многое другое».

Спикеры форума рассказали о том, что сегодня для многочисленного числа компаний, представленных на рынке питания, самое главное – это клиент. Профессионалы отрасли собирают информацию о его потребностях и делают анализ того, чем их клиент доволен, а чем - нет.

Важной характеристикой работы представителей как международных, так и российских компаний, является сотрудничество с экспертами и с профессионалами в области ХоРеКа.

На форуме уделялось внимание тому, что происходит сегодня в индустрии в период пост-кризиса, тому, что происходило в ней во время кризиса, а также и тому, как дальше работать в завтрашних условиях.

Профессионалами было отмечено следующее: нужно обращать внимание в развитии бизнеса на то, что оставляет место для творчества.

Помимо обсуждения ожидаемых вопросов гостиничного бизнеса, особое внимание «Аргументов Недели» привлекли вопросы нашего современного питания.

Было замечено, что общество привыкает питаться по-новому и этот рост происходит намного быстрее, чем ожидалось. Более того, этот скачок в спросе произошел как раз за счет пандемии. Люди долго находились дома, им надоело готовить, и они стали заказывать готовую еду вне дома. Стали распространяться фабрики и кухни. В данном случае еда — это то, что клиент заказывает в доставке из ресторана.

Спикерами было отмечен и тот факт, что сейчас начинается очередная волна коронавируса, и рестораны сейчас готовы, как никогда, быстро подстроятся под эти реалии.

Многие топовые рестораны и торговые марки создали специальное меню доставки.

«Мы пережили за последний год очень много. Мы стали сильнее, у нас появилось ещё больше мозгов, потому что нужно было начинать думать о том, как дальше работать, и как можно работать с командой», - отметили рестораторы.

Рестораторы в своих выступлениях призвали коллег правильно расставить все приоритеты и хорошо поработать. Было отмечено, что нужно делать упор на доставку как таковую и уделить внимание еще и проектам доставки фастфуда.

В беседах с профессионалами был также поднят вопрос так называемого «гастрономического туризма». «Гастрономический туризм» — это возможность попробовать кухню разных народов мира, не выезжая из страны в условиях пандемии. В связи с этим вопросом рестораторы отметили рост внутреннего туризма по России u заметили, что открыли для себя в этом процессе и Камчатку, и Баренцево море. Было отмечено, что в России есть прекрасные города и прекрасные рестораны. В стране имеются свои продукты и своя культура.

Специалисты отметили, что действительно наблюдают за тем, как растёт спрос россиян на экзотическую кухню, которая могла бы, например, спровоцировать семьи на путешествия.

Доставки в ресторанах появились не только в Москве, но и в других крупных городах России: в Петербурге, Красноярске и Екатеринбурге.

Нужно добавить к этому и всё то, что связано с сетевыми магазинами, которые начали сотрудничать с некоторыми ресторанами и шеф-поварами в вопросах доставки готовой еды. Важно дать для этой отрасли возможность соединяться в направлении ресторан-магазин. Некоторые компании видят в этом такое стратегическое развитие.

Интерес также представляет и совмещение кафе эконом-класса и супермаркета. В современной индустрии можно пронаблюдать такие проекты, как развитие собственных точек питания.

В завершение можно сказать, что проект с готовой едой, который предлагают рестораторы, рестораны и различные предприятия питания, позволяет взаимодействовать с достаточным числом ещё не известных на рынке компаний и это сотрудничество можно назвать успешным уже сейчас.

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