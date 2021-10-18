В союзе виноделов России не ожидают дефицита шампанского накануне Нового года

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18 октября 2021, 16:49 Источник: ТАСС

Шампанское, Виктор Лисицын/globallook.com

Дефицита шампанского в России перед Новым годом не будет. Значительного роста цен — тоже. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

В кулуарах всероссийского саммита виноделов, проходящего в эти дни в Абрау-Дюрсо, Попович ответил на вопрос, чего ожидать от цен на любимый новогодний напиток россиян. Существенного роста цен не произойдет, пообещал он. Они вырастут в пределах инфляции на 5-7%.

«Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш - не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", - заключил Попович.

Ранее глава винодельческого Союза отмечал, что уровень российского игристого вина не хуже импортного по качеству, вкусу и аромату.

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