В союзе виноделов России не ожидают дефицита шампанского накануне Нового года

Дефицита шампанского в России перед Новым годом не будет. Значительного роста цен — тоже. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
В кулуарах всероссийского саммита виноделов, проходящего в эти дни в Абрау-Дюрсо, Попович ответил на вопрос, чего ожидать от цен на любимый новогодний напиток россиян. Существенного роста цен не произойдет, пообещал он. Они вырастут в пределах инфляции на 5-7%.
«Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш - не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", - заключил Попович.
Ранее глава винодельческого Союза отмечал, что уровень российского игристого вина не хуже импортного по качеству, вкусу и аромату.
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