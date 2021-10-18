Силуанов пообещал, что в бюджете учтут последствия высокой инфляции

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18 октября 2021, 16:02 Источник: РИА Новости

Антон Силуанов, Kremlin Pool/globallook.com

В бюджет 2022 года будут заложены дополнительные социальные расходы в размере 30 млрд рублей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Проект федерального бюджета на следующий год был рассчитан, исходя из прогноза годовой инфляции в 5,8%. Минэкономразвития повысил прогноз до 7,4%. По словам Силуанова, дополнительные 30 млрд пойдут на индексацию социальных выплат и материнского капитала с учетом фактической инфляции.

Министр высказался и относительно источника запланированных выплат: «Источники - внутреннее перераспределение средств. Есть зарезервированные средства определенные, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета, и соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств будем искать ресурсы».

Напомним, ранее правительство РФ направило в Госдуму проект бюджета на 2022 год, в котором предусмотрено значительное сокращение по ключевым социальным направлениям. Одно только здравоохранение недополучит 177 млрд рублей.

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