Правительство снизило финансирование здравоохранения в 2022 году на 177 млрд рублей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 октября 2021, 18:05

Правительство РФ направило в Госдуму проект бюджета на следующий год. По ключевым социальным и экономическим направлениям чиновники предложили сокращение расходов. Так, система здравоохранения в новом году недополучит 177 миллиарда рублей.



Здравоохранение финансируется из нескольких источников. Это страхование, государственный и региональные бюджеты, благотворительность и взносы самих пациентов. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Андреевич Воробьёв считает, что увеличивать финансирование здравоохранения в нынешних условиях пагубно. К примеру, государство выделяет деньги медицинским организациям на лечение людей, заразившихся коронавирусом. Однако все больные направляются в ковидарии. Вместо этого можно было бы организовать лечение пациентов на дому.



Дополнительные деньги могут развалить систему. Чтобы её улучшить, нужны реформы. По мнению Воробьёва, нужно отменить обязательное медицинское страхование. Деньги, поступающие от работодателей в фонд, доходят до людей в незначительных объёмах. Финансирование системы должно иметь один канал от государства. Также целесообразно вернуть систему централизованных закупок дорогостоящего оборудования и лекарств для всех нуждающихся. Вместо районных больниц можно создавать современные центры. Всё это значительно улучшит качество медицинских услуг для населения, заключил профессор.





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