Среднему россиянину понадобится 8 лет, чтобы накопить на автомобиль

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18 октября 2021, 14:33 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Среднестатистический гражданин России потратит почти 8 лет, чтобы накопить на новый автомобиль. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости.

Опубликован рейтинг российских регионов по способности населения накопить на автомобиль. Быстрее всего сделать это смогут жители Чукотки, Ямало-Ненецкого округа и Магаданской области. Им понадобится для этого около 4 лет. Дольше всего копить придется автолюбителю с Северного Кавказа — больше 10 лет. Москвичи в этом рейтинге оказались не самыми богатыми: они смогут накопить на машину за 4,6 года.

В основу расчета было положено предположение, что каждый месяц человек будет откладывать на покупку половину зарплаты. При этом он будет класть отложенное на депозит под 6,75% годовых с ежемесячной капитализацией вклада.

Недавно президент Путин назвал низкие доходы граждан «главным врагом» страны и призвал с ним бороться.

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