Путин назвал низкие доходы россиян «главным врагом» страны и призвал с ним бороться

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12 октября 2021, 16:39

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал главного врага российского общества. По словам главы государства, в стране, а значит у всех местных жителей «много общих сложных вызовов».

«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», - высказал российский лидер на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

Путин отметил, что в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от беременности будущей мамы до окончания ребенком школы. Президент предложил действовать поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования.

«Базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей», - добавил он.

Глава государства поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян. Варианты будут рассмотрены на ближайшем совещании с президентом.

12 октября Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат минимальный размер пенсии.

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