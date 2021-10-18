В России общее количество зараженных коронавирусом превысило 8 млн человек

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18 октября 2021, 12:43

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 027 012 человек. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября.

«За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6823, Санкт-Петербурге – 3097, Московской области – 2768, Самарской области – 915 и Нижегородской области – 715.

Ранее российские врачи назвали признак заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных пациентов.

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