Российские врачи выяснили, что постоянное чихание говорит о заражении коронавирусом у вакцинированных пациентов

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17 октября 2021, 20:28 Источник: primpress.ru

медик, фото: XinHua/ globallookpress.com

Российские врачи назвали признак заражения новой коронавирусной инфекцией у вакцинированных пациентов. Отмечается, что ни одна прививка не дает стопроцентной защиты от заболевания.

«Среди всех поступающих в больницу сейчас около 10 процентов тех, кто прошел полный курс вакцинации. И среди них даже есть умершие», - говорится в материале. Статистку предоставил главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин.

Врачи наблюдали за теми, кто заразился коронавирусом после вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак. Все пациенты начинали постоянно чихать. Медики рекомендуют при появлении этого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие COVID-19.

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