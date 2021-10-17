Российские врачи выяснили, что постоянное чихание говорит о заражении коронавирусом у вакцинированных пациентов

Российские врачи назвали признак заражения новой коронавирусной инфекцией у вакцинированных пациентов. Отмечается, что ни одна прививка не дает стопроцентной защиты от заболевания.
«Среди всех поступающих в больницу сейчас около 10 процентов тех, кто прошел полный курс вакцинации. И среди них даже есть умершие», - говорится в материале. Статистку предоставил главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин.
Врачи наблюдали за теми, кто заразился коронавирусом после вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак. Все пациенты начинали постоянно чихать. Медики рекомендуют при появлении этого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие COVID-19.
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