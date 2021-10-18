Депутат Фёдоров: решение об увеличении максимального размера пособия по уходу за ребёнком мотивирует рожать больше детей

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18 октября 2021, 12:35 Источник: RT

дети, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал увеличение максимального размера пособия по уходу за ребёнком с февраля 2022 года. Соответствующую информацию предоставила Счетная палата России.

«Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства»,- высказал он RT.

Фёдоров считает, что такое решение повышает уровень жизни, а также мотивирует на увеличение количества детей в семьях с учётом материнского капитала. Он добавил, что это дает отличные перспективы на будущее.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный - до 31 282 рублей.

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